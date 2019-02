Eesti žanripuhtaim muusikafestival

Sel neljapäeval, reedel ja laupäeval Tallinna rokiklubis Tapper juba kuuendat korda aset leidev Howls of Winter on ilmselt Eesti kõige žanripuhtam muusikafestival – seal astuvad üles üksnes black metal’i ansamblid. Ühtlasi on tegu märkimisväärselt rahvusvahelise üritusega, kuna tänavusel festivalil esineb 15 bändi 11 riigist ning eeldatavalt umbes 70 protsenti (!!!) publikust tuleb piiri tagant. Minu vestluskaaslaseks on ürituse peakorraldaja, 29-aastane Ingmar Aasoja, kes on ühtlasi kohaliku black metal’i ansambli Thou Shell of Death solist ja kitarrist. Kuna oleme ühe subkultuuri liikmed, võtsime vabaduse üksteist sinatada.