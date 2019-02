Filmi «Asepresident» arvustus: võrratu võimumäng!

Film «Asepresident» algab stseeniga, kus ilmselgete Trumpi valija tunnustega joobes noormees pudeneb autouksest välja. See on loomulikult peategelane ise, tol hetkel 22-aastane Dick Cheney, tulevane USA asepresident. Ent see pole mingi lineaarne eluloofilm. Poliitilist erapooletust ei maksa siit oodata, ent seda meeles pidades on tegemist suurepärase filmiga võimust, poliitikast, inimestest ja uudistest. Režissöör Adam McKayl on õnnestunud teha nii, et kaks tundi möödub lennates, viimane veerand tahaks veidi karmimat toimetajat.