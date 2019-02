HÕFF toob ekraanile Eesti esimese natsizombifilmi

Filmi operaator ja monteerija on Sofja Zdanova, kaasmonteerija ja efektimeister Jamlar Väin, kunstnik, grimeerija ja kaasprodutsent Eret Kuusk. Kasutatud on Eesti black metal-ansambli Süngehel muusikat. Filmi on tootnud mittetulundusühing Võõras Mure.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on festivali üks eesmärke arendada siinset žanrifilmikultuuri. «Loodetavasti on meilgi selles oma osa, et Eestis on õudusfilme üha enam tegema hakatud,» ütles ta.