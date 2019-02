Rahvusvaheliste suhete õppe verstapost

Väikeriikide seisund rahvusvahelises poliitikas on olnud külma sõja järgsel perioodil parem kui kunagi varem. Eesti on seda olukorda edukalt ära kasutanud oma positsiooni tugevdamiseks, mis on soodustanud ka riigisisest arengut. Viimastel aastatel on ebakindlus maailmapoliitikas aga kasvanud ning jõudude tasakaal muutumas USA ja lääne kahjuks. Julgeolekuohud on mitmekesistunud, hõlmates lisaks traditsioonilisele sõjalisele vastandumisele kübermeetmeid, kontrollimatuid rändevooge jm.