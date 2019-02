Tsirkust ja leiba!

Laval on tõesti neli meest – Henrik Kalmet, Kristjan Lüüs, Sander Rebane ja Kaarel Targo –, kes vastavad peaaegu kirjeldusele, nad on laval nii nemad ise kui ka esitavad Eesti poliitikute parodeeritud portreesid. Kuid poliitilist ebakorrektsust pole ses lavastuses küll kübetki näha, nagu ka janu ja võimu, mida tegijad saaksid omavahel jagada või mille pärast võidelda.

Oma sõbraliku tögamishuumori poolest on Birgit Landbergi «Titaanide heitlus» sarnane tema hittlavastusega «Peks mõisatallis» (väga soovitan!). Ent kui Mustas Kastis otsiti vastust küsimusteele, kes on eestlane ja miks me kannatame, siis Kinoteatri lavastuse fookus laguneb laiali nagu liiga kuivast liivast ehitatud loss.