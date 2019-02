Võttes ette Howard Jacobsoni romaani „Shylock on mu nimi“, mis kirjutatud „Veneetsia kaupmehe“ ainetel, võib Shakespeare’i armastav lugeja langeda lihtsasse lõksu, uskudes, et ta näidendit oma 6–7 korda lugenult ja mõnd lavastust näinult seda juba piisavalt hästi tunneb. Lugu on tükis ju üpris sirgjooneline: on likviidsuskriisis kaupmees ja tema kallis sõber, keda võib otsemaid ähvardavast armastuskriisist päästa ainult hunnik sularaha.