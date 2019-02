Näitleja, kes otsustas, et ei hakka kunagi ettekandjaks

Meie seast on lahkunud väljapaistev Vene näitleja, kirjanik, teatri- ja filmilavastaja, üks viimaseid vene intelligentsi esindajaid, kes kogu oma loomingu ja käitumisega võitles Nõukogude võimu vastu, jõudis rõõmustada impeeriumi huku üle ja ka näha, et uuel Venemaal ei ole kõik nii tore, nagu tahtnuks, et võimule on tulnud pidumeeleolus raha, millele kunst ei ole vajalik.