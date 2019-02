Metsatöll: Meie ansamblist on kujunenud omamoodi subkultuur

Piirsalu : Meil oli vaja natuke hinge tõmmata. Ja kuna seoses eelmise trummariga kippus bändi sisekliima natuke logisema, vajasime uue albumiga väljatulekuks rohkem aega. Nüüd, kui saime koosseisu uuesti paika, tuli materjal hea hoo ja pauguga. Mulle tundub, et soovi korral võiksime siia ühe albumi kohe otsa tulistada, sest meil on varasalves padruneid veel küll.

Teeäär: Jah, selles palas kasutasime esimest korda kandva rolliga naissolisti. Varem on Metsatöllu loos «Surmamüür» teinud häälitsusi Kadri Voorand. «Ballaadis» taotlesime ilma iseloomuta, rahulikku, puhast, lihtsat eesti maanaise häält. Kusjuures Marta Laan pani stuudios esimese korraga – nagu professionaalne näitleja ikka – kohe sellise soorituse, nagu me soovisime. Ta ei ajanud asja ülemäära teatraalseks ega hakanud laulma nagu popmuusik.

Uue albumi ühes laulus on põhisolist Marko Matvere, teises teeb kaasa maailma ühe vanima folk metal'i ansambli Cruachan viiuldaja John Ryan. Varem ei ole me oma albumitel eriti külalissoliste ning -instrumentaliste kasutanud, kuid seekord tulid mõned lood niisugused, et justkui tingisid seda. Mõtlesime siis, mis meil ikka kaotada on.