Vana Baskini teater lõpetab tegevuse

«Vana Baskini Teater teatab kurbusega, et lõpetab 2019. aastal oma tegevuse.

Käesoleva aasta 18. jaanuaril saime Kultuuriministeeriumist teate, et kultuuriminister Indrek Saar on otsustanud sellest aastast lõpetada 14 aastat kestnud regulaarselt toiminud tegevustoetuse maksmise meie teatrile (2018. aastal saime toetust küll projektitoetuse nime all).