Riigiraha ja publikuhuvi kadumine viis teatri sulgemiseni

Eino Baskini ja Aarne Valmise 2005. aastal asutatud Vana Baskini Teater põhjendab oma tegevuse lõpetamist riigi toetuse ärakadumisega. «Käesoleva aasta 18. jaanuaril saime kultuuriministeeriumist teate, et kultuuriminister Indrek Saar on otsustanud sellest aastast lõpetada 14 aastat kestnud regulaarselt toiminud tegevustoetuse maksmise meie teatrile. 2019. aastaks on eraldatud erateatritele ca 1,7 miljonit eurot, mis on veidi rohkem kui varasematel aastatel. Paraku meie teatrile ei jätkunud sellest ühtegi eurot,» selgitas lõpetamist põhjendades Vana Baskini Teatri juht Aarne Valmis.

Vana Baskini Teatri tegevustoetus riigilt on olnud suurusjärgus 30 000 eurot aastas, millega Aarne Valmise kinnitusel suutis teater katta kõik oma püsikulud (sh dekoratsiooni- ja kostüümiladu, kontor ja prooviruumid, näitlejate buss, dekoratsiooniauto ja muud püsikulud). «Riigipoolse toetuse puudumine paneb meid seetõttu väga raskesse seisu,» tõdes Valmis.

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli möönab, et eraõiguslikest teatritest jäi 2019. aastal toetuseta kuus taotluse esitanut. «Soovid on alati suuremad kui riigieelarve võimalused,» ütles Väli. Lisaks Vana Baskini Teatrile said eitava vastuse Polygon Teater, Must Kast, Emajõe Suveteater, Miksteater ja mittetulundusühing Inimese Arengu Keskus.

«Ilma saab jääda see, kes varem midagi sai! Ülejäänud viis olid taotlejad ja nad pole ka varasematel aastatel ministeeriumilt toetust saanud. Vana Baskini Teater on 14 aastat toetust saanud ja nüüd jäeti sellest ilma. Ühtegi teist varasemalt toetatud teatrit tegevustoetusest ilma ei jäetud,» rõhutas Valmis.

Publikuarv kahaneb

Teatrinõunik Katre Väli seab kahtluse alla Vana Baskini Teatri väite, et erateater sai eksisteerida üksnes riigi antava toetuse abil. «2017. aasta statistika järgi – 2018. aasta kokkuvõtet veel ei ole – oli Vana Baskini Teatri aastatulu koos toetustega 223 604 eurot. Sellest kultuuriministeeriumi toetus oli 33 801 eurot ehk 15 protsenti,» rõhutas Väli.

Aarne Valmis täpsustab, et koos «Teater maale» projektirahaga, mis oli 2017. aastal ca 21 000 eurot, moodustas ministeeriumipoolne osakaal Vana Baskini Teatri eelarvest 25 protsenti. «Ei saa nõustuda, et see just tähtsusetu oleks. See teeb kokku 55 000 eurot, mis pisikese repertuaariteatri eelarves on vägagi oluline summa. Eriti veel olukorras, kus jäime 2017. aastal kahjumisse.»

Vana Baskini Teater on olnud aastaid populaarne, kuid viimaste aastate statistika näitab, et publikuhuvi on hakanud kahanema. Kui 2017. aastal oli Vana Baskini Teatri etenduste vaatajate koguarv 13 645, siis aasta varem oli see 19 118, mõlemal aastal anti peaaegu sama arv etendusi. 2017. aastal oli Vana Baskini Teatri kõige menukam lavastus Eero Spriidi lavastatud «On alles perekond!», mida nägi 3687 huumorisõpra.

2018. aasta teatristatistikat veel pole, kuid kindlasti oli Vana Baskini Teatri eelmise aasta üheks erilisemaks tööks maikuus esietendunud EV 100 teatrisarja «Sajandi lugu» koostöölavastus Tallinna Linnateatriga, Elmo Nüganeni lavastatud «Miljoni vaadet» mängitakse ka eeloleval suvel.

Fotomeenutus Vana Baskini Teater 10. sünnipäeva tähistamisest Salme Kultuurikeskuses FOTO: FOTO: Viktor Burkivski