Rakveres gootilik lugu ebaõiglusest ja andestusest

Laval on suurem osa Rakvere Teatri noorematest lavajõududest ning Laura Niils ja Mihkel Kallaste külalistena Tartu ühest nooruslikuma vaibiga teatrist Must Kast. Samuti Kristian Põldma, endise «Nullpunkti» keskne osatäitja.

Neli keskkooliõpilast eksivad metsa ja on sunnitud veetma öö vanas mahajäetud veskiveskis. Veski vaikivatest seintest imbub iidset kurjust ning üks ammune kriipiv lugu vajab lahendust. Sellest ööst saab alguse tumedate sündmuste pööris, mis noored endasse tõmbab ning nende elusid jäädavalt muudab.

Aastasadade tagant ähvardav needus, surnud tüdruku pilt vanas fotoalbumis ja verine käejälg seinal on selle kummitusliku loo üksikud pusletükid, mida noored püüavad kokku sobitada. Kas keegi peab kunagi toime pandud ebaõigluse eest maksma? Aga kes? Ja miks?

See on lugu ebaõiglusest ja andestusest, eneseleidmisest ning armastusest, mis ulatub üle surma piiride.

Osades on Imre Õunapuu, Märten Matsu, Madis Mäeorg, Grete Jürgenson, Helgi Annast, Laura Niils (Must Kast), Mihkel Kallaste (Must Kast), Kristian Põldma (külalisena), Liisu Krass (külalisena).