Endlas toob Vihmar Vadi komöödia lavale

Kas suudad ette kujutada hommikut, mil lähed tööle, astud uksest sisse ja avastad, et kõik on kadunud – pastakad, telefonid, printerid, terve kontor koos kolleegidega ... Kadunud on ka su enda nimi ja identiteet, sa ei mäleta oma muresid ega rõõme, sa ei mäleta midagi! Kõik on kadunud nagu vits vette ning ainus, mida sa tead, on see, et sinu käes on pooleldi kasutatud karp juuksevahaga ja sinu ees seisavad kolm Elvist.