Vargamäe Andres tahtis kiiremat internetti

«Tõest ja õigusest» mängufilmi tegemisel on tohutult palju võimalusi, mis kõik saaks valesti minna, näiteks mängida karakterid liiga üheplaaniliseks, kukkuda veiderdama või vastupidi, langeda aeglasesse musta masendusse, nagu eesti mängufilmidele vahel omane. Seetõttu võiks Tanel Toomi «Tõde ja õigust» pidada peaaegu imeks: suurepäraselt on suudetud raamatus toimuv tõsta filmiformaati ümber nii, et kõik oluline saab öeldud ning seda kaasahaaraval ja mõjuval moel. Ma arvan, et sündinud on film, mis ühtaegu annab «Tõe ja õiguse» võtmesõnad neile, kes raamatut lugenud ei ole, teisalt aga innustab romaani lugema. Filmil on kõik eeldused saada rahva lemmikuks ning jääda meie linateoste kullafondi.