Kas olla tenor või mitte olla?

See, et Plácido Domingo ei tulnud Tallinna mitte jalgpallituristina (nagu mullu suvel), vaid lauljana, on juba iseenesest kultuurisündmus. See, et ta siin 78 aasta vanuses reaalselt laulis, on fakt, mida on vähemalt minul raske uskuda isegi nüüd, kui olen seda äsja kuulajana kohapeal tunnistanud.