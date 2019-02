Ettekandele tuleb Tõnu Kõrvitsa teos

Viiulikontserdi solist on Antje Weithaas – Eltsi sõnul suurepärase tehnikaga fantastiline viiuldaja. Kell 18 eelneb kontserdile muusikalise osaga vestlusring, kus helilooja Tõnu Kõrvitsa ja dirigent Olari Eltsiga vestleb Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel. ERSO trompetirühma kontsertmeistri Indrek Vau esituses kõlab Kõrvitsa teos «In the Shadows».

Äsja USAst oma teose «Hümnid Läänerannikult» ettekandelt saabunud Tõnu Kõrvits valmistub neil päevil Estonia kontserdisaalis koos ERSO ja Olari Eltsiga oma teose „Hüljatud tuletornide ajalugu“ esiettekandeks, aprilli algul on tal tulemas autorikontsert oma 50. sünnipäeva puhul ning seejärel lendab ta taas Ameerikasse, et osaleda oma «Lageda laulude» esiettekannetel New Yorgi Carnegie Hallis ja Mississipis. Möödunud aasta lõpus esilinastus samanimeline muusikadokumentaal, mille autoriks on Marianne Kõrver.

«Olari on suurepärane ja nõudlik muusik, temaga koostöö on alati sündmus,» on helilooja juba ette veendunud, et on oma uudisteose usaldanud kindlatesse kätesse. Tähelepanelikult ERSO ja Eltsi kolmapäevast proovi jälginud helilooja enda sõnul dirigendile eriti ettekirjutusi ei tee. «Soovin alati jätta interpreedile ruumi ja vabadust enda tõlgenduseks. Mulle meeldib, kui iga esitus on erinev. Ja mulle meeldib ka jälgida, kuidas dirigent oma tõlgendust kujundab ja välja voolib,» kommenteerib Kõrvits.