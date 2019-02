Kadri Rämmeld paneb end proovile improlaval

IMPEERIUM on tuntuid Eesti näitlejaid etendustesse kaasanud juba neljal sügis- ja kevadhooajal. Eesmärk on peale publiku rõõmustamise koolitada näitlejaid improteatri valdkonnas, õpetada neile erinevaid tehnikaid ning võtteid. Kokku on Improteater IMPEERIUM teinud koostööd juba üle kahekümne näitlejaga, nendehulgas Argo Aadli, Ott Seppa, Inga Lunge, Ivo Reinoki, Saara Kadaku, Indrek Ojari, Elina Reinoldi jpt. Näitlejad on kogemust kiitnud ja leidnud improteatris endale paraja väljakutse.