Aarne Valmis lükkab Indrek Saare öeldu ümber

Indrek Saar: «Kultuuriministrina võtsin komisjoni otsuse teadmiseks, sest mul ei olnud olulisi vastuargumente, aga selleks, et teatril oleks aega oma tegevus ümber korraldada, leidsin täiendavalt 30 000 eurot – sama suurusjärk, mis neile möödunud aastal oli eraldatud – selle jaoks, et nendel oleks aasta üleminekuaega,» ütles minister. «Vana Baskini Teatri juht teadis väga hästi, et komisjon oli sellise otsuse teinud. Mina andsin neile üleminekuajaks täiendavad vahendid, aga teist aastat järjest ei ole mingit põhjust öelda, et nüüd on jälle üleminekuaasta, sest komisjon on teinud oma kaalutletud otsuse,» lisas Saar.

«Nagu nähtub 27. detsembril 2017 saadetud kantsleri teatest, siis ei ole tegu nö. üleminekuperioodiks antava eritoetusega vaid tavapärase tegevustoetusega. Ka ei saa kultuuriminister väita, et me teadsime seda juba 2017. aastal, et me 2019. aastal tegevustoetust ei saa. Kultuuriminister võis oma peas mõelda, et see jääb teatri viimaseks tegevustoetuseks ehk nö üleminekutoetuseks. Paraku ei ole teatrit sellisest ideest/sättest teavitatud. Seega on kultuuriministri väited VALED!» kirjutab Vana Baskini Teatri juht Aarne Valmis pressiteates.