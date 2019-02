Julia Augi lavastuses mängivad põnevad näitlejad

Julia Augi lavastus «Minu eesti vanaema» on lavastus identiteedist ning kodumaa kaotamisest ja leidmisest.

«Minu eesti vanaema» lavastaja Julia Aug käis oma kodakondsuse säilitamiseks Eestis kohtute vahet seitsme aastat (2010-2017). Kodakondsus, nagu ta ise arvas, oli tal alati sünnijärgselt olemas olnud, kuna ta vanaisa Oskar Aug ja vanaema Ksenia Klettenberg olid sõjaeelse Eesti Vabariigi kodanikud. Kuid selgus, et kord oli Julia Aug Eesti kodanik ja siis jälle mitte – üks kohtunik kinnitas kodakondsuse ning teine võttis selle taas ära. Vaatamata sellele, et Julia Augi advokaat leidis arhiivist dokumendid, mille järgi Oskar Aug sai Eesti kodakondsuse 1918. aastal, uuendas Politsei- ja Piirivalveamet kohtuprotsessi mitmel korral.

Palju tolmuseid pabereid, pleekinud tõendeid ja protokolle, mille taga on inimeste elud. Otsekui imedena ilmuvad välja haruldased säilinud fotod. Neile dokumentidele toetudes sündis Julial Augi sisemine dialoog oma vanaemaga. Vanaemaga, kellega ta isa sõnul ja ka fotode järgi, on väga sarnane. Vanaema suri siis, kui Julia oli kaheksa aastane. Enne seda jõudis ta Julia Augi palju õpetada.

«Minu eesti vanaema» on dokumentaallavastus, mis põhineb reaalsetel sündmustel, lugudel, faktidel. Lavastuses Julia Aug meenutab Narvas veedetud lapsepõlve ning oma vanaema õpetussõnu.

Julia Aug on Eesti päritolu vene näitleja ja lavastaja. Julia Aug on sündinud Leningradis, lõpetanud Leningradi teatri-, muusika- ja kinoinstituudi näitlejana, Moskvas GITISe lavastajana (kiitusega) ning õppinud kõrgematel stsenaristide ja lavastajate kursusel. Ta on mänginud rohkem kui 40 filmis ning pälvinud rohkelt auhindu nii lavastaja kui näitlejana.