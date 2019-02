Ugalas algasid proovid Eno Raua põnevusdraamaga

Lavastaja Taago Tubin toob lastekirjanik Eno Raua teose puhul välja, kuidas see üllatav ja teenimatult varju jäänud romaan puudutab üht traagilist metsavendlusega seotud perioodi meie ajaloos. «See oli aeg, mil riiklik vägivald sundis inimesi selliste raskete valikute ette, mida on keeruline tavapäraste moraalsete kriteeriumide alusel hinnata. Vähe on tõsiseltvõetavaid lugusid tollest ajast, kuid paljud hirmud ja haavad jälitavad meid siiamaani. Kui palju me aga praegu oleme suutelised mõistma tollaseid käitumismustreid?» lisab ta.