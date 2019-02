Sisselõige Berliini filmifestivali ihusse

Berliin on alati poliitiline. Berliini filmifestivalipalee ees patseeris end plakatitega üle kleepinud mees, kes soovis tähelepanu oma seisukohale, et natsism ja sionism on üks ja sama nähtus. Seega on otse loomulik, et Euroopa pealinna filmifestival, tuntud ka kui Berlinale, eristub teistest Euroopa suurtest festivalidest, nagu Cannes’i ja Veneetsia oma, julgete seisukohavõttude poolest. Tihti kõigutavad need establishment’i vundamenti.