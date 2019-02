Rea Lest tõusis Berlinale taevasse

Eda Koppel Eesti Filmi Instituudist helistas mulle juba aasta varem, kui ma olin juhuslikult siinsamas Berliinis samas hotellis, isegi samasuguses toas ja küsis: «Tahaksid sa osaleda Shooting Starsi programmis? Ainult materjale on vaja juba ülehomseks.» Siis polnud mul nõutud materjale kuskilt võtta ja kuna mulle sellised promoüritused eriti ei meeldi, siis ütlesin ära. Aga kõik minu filmisõbrad Eestis ütlesid pärast, et loll oled, igal juhul oleks pidanud minema. Ja sel aastal ma nüüd olen siin ja mul on väga hea meel, et nad mind valisid. Olin väga üllatanud, sest olin varem näinud mõne [Shooting Starsi programmis osaleva] näitleja filme. Nad on väga head näitlejad, kohutavalt andekad ja ma imetlen neid väga. Ja korraga avastasin üllatusega, et oleme samas nimekirjas. Mul on väga hea meel.