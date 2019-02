Mugav võimalus tutvumaks Arvo Pärdi loominguga

Arvo Pärdi Keskus annab teada, et nende veebilehel on nüüd võimalik senisest põhjalikumalt tutvuda Arvo Pärdi loominguga. Valminud on veebilahendus, mis tutvustab huvilistele kõiki Pärdi loomenimekirjas olevaid teoseid. Pärdi loomenimekirja kuulub ligikaudu 130 originaalmuusikaga teost, millest helilooja on teinud veel sadakond seadet erinevatele koosseisudele, sageli uue pealkirja all. Lisades ka filmimuusika ning raadiokuuldemängude partituurid, küündib teoste koguarv üle 260.