Eesti teater täidab Espoos lava ja saali

«Teatrite koostöö Eesti ja Soome vahel on tihe – ilmselt see siis meeldib teatritegijatele mõlemal pool lahte. Eesti nädalad püsivad Espoo linnateatri kavas aastast aastasse ka selle pärast, et need etendused täidavad saali,» rääkis Eesti Instituudi Soome esinduse juht Sanna Immanen.