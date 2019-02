Nädala plaat. Vitaalne turriskarvaline

Pisike puhkepaus ja verevahetus on Metsatöllu karvale hästi mõjunud, see läigib ja on taas vitaalselt turris. Leping suure leibeliga sai ümber, nüüd on nad taas ise oma saatuse sepad ja õnne valajad. Ideedest ja energiast pakatav „Katk kutsariks“ on Metsatöllu diskograafias parimaid ja kuigi pöördelise „Hiiekoja“ (2004) üllatus­efekti ei ole enam võimalik korrata, on „Katk kutsariks“ suurepärane album, mis sisaldab ohtralt leidlikke heli- ja sõnumikihte. Eraldi kiitmist on väärt uute ja vanade saundide kombineerimist rõhutav nutikas produktsioon, mille eest on vastutavad bänd ise ja toonimeister Keijo Koppel. Helikeel on detailselt läbimõeldud ja värvikas. Bassid mürisevad, rifid tärisevad, rahvapillid hüüavad nii mis lust!