NO99 lavastusest alguse saanud bänd annab kontserdi

«NO36 Unistajad» jaoks suunas helilooja Jakob Juhkam näitlejad BM/grind/death'i radadele ning valmis umbes 25 minutit parimat outsider metalit, mis Eestis kunagi tehtud. Kellelgi ei olnud ambitsioone teha õiget bändi, jõuda kuhugi, leida kohaliku scene heakskiitu. Ei olnud aega isegi selleks piisavalt bändiproove teha ning tänu sellele on NO36 etenduse Jakobi poolt lükatud live muusika ääretult toores, stiilide ja stlistikaga julgelt flirtiv, äärmuslikkust haarav ning tihti liiga stoilise metal attitude´iga hulga vabamalt ringi käiv. Jakob Juhkam ja näitlejad on outsider metal kõige ehedamas mõttes, olles ise scene outsiderid ning tehes oma kohati vägagi originaalse ja üdini trve muusika vaid loetud etenduste jaoks, minevikku hajuvana. Ja kuna laval on näitlejad, siis näeme esinemises ka näitlemist ning see on kordi nüansirikkam nii väljanägemises, kui liikumises, võrreldes nn. õige black metal bändi lavashow´ga. Ühesõnaga, tulid mingid hipsterid ja teevad ääreala metalit kordi paremini kui ortodoksed headbängerid, ehk siis tüüpiline huvitava outsider metali püünele tulek. „ Nüüd on suur au ja uhkus etenduse viimane live ülesvõte (salvestisi on teisigi) TCD alt lindil teieni tuua, sest aastaga ei ole arm rooste läinud ning Unistajate helikeel puudutab veel ikka minu friikmetalile tuksuvat südant. 35 minutit veidrakõlalist bläkki ja doomi, sekka postrocki ja shoegaze´ilikku unelemist ja siis taas täispaagiga jõulist grindini küünivat kütmist radadel, kuhu metal tavaliselt ei vii. Black ritual musik,» vahendab Rada7 melomaan Gert Trash Moseri sõnu.