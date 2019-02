Vikerkaar loeb. Kas me oleme liiga rumalad, et mõista loomade nutikust?

Mõistagi on loomade üle mõeldud pikalt, ent tundub, et alles viimasel paaril kümnendil on saavutatud läbimurre, mis sunnib meid revideerima oma kõige põhilisemaid teadmisi ja tõekspidamisi. Kaks hiljuti eesti keeles ilmunud värsket raamatut, Frans de Waali „Kas oleme küllalt nutikad mõistmaks, kui nutikad on loomad?” ja Karsten Brensingi „Loomade mõistatus” on algajale huvilisele väga head teejuhid. Mõlemad võtavad eelduseks, et loomad on arvatust palju võimekamad ja palju enam meiega sarnased.