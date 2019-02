Tartu Uues Teatris uus lavastus

Rene Liivamägi, kes on tuntud ja tunnustatud valguskunstnik, on oma debüütlavastuse loomisel inspiratsiooni saanud oma vanaisast. «See lugu on inspireeritud ühest tavalisest puutöömehest. Minu vanaisast. Tema kirjutistest ja kritseldistest. Tema käsitööst. Tema elust. Ja mõnest loost. See lugu on minu mälestus, oletus, fantaasia. Koht, kus kohtuvad hall argipäev ja helesinine unistus. Kus on naeru. Ja kurbust. Ja olemist. Ja otsinguid. See lugu on tavalisest mehest, kes kord oli poisike ja kellest sai Puumees.»