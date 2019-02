Netflix on nüüd salongikõlblik

«Roma» viib vaataja 1970. aastate alguse Mexico Citysse ning vaatleb ühe keskklassi perekonna hävingu lugu majateenija (Yalitza Aparicio) silme läbi. Taustal kostavad lasud ja rahutusteks kasvavad demonstratsioonid hakkavad noore kodusõja mõõtmeid omandama. Eesti vaatajal on kasulik enne filmi kallale asumist kas või Wikipedia tasemel Mehhiko 1970. aastate kiirkursus läbi teha, et tegelaste ja sündmuste tasuta paremini mõista. Film põhineb Cuaróni enda lapsepõlvemälestustel. Filmi pealkiri tuleb Mexico City Colonia Roma nimelisest rajoonist, kus tegevus toimub, ning Tepeji tänava maja number 22 on juba kujunenud filmifännide palverännukohaks. Cuaróni enda lapsepõlvekodu, mis oli majas nr 21, asub kohe üle tänava.