Riho Unt teeb filmi Jaan Tatikast

Kõiki füüsikaseadusi arvesse võttes üritavad mehed võitu saada gravitatsioonijõu fenomenist, et lennutada inimene kõrgele sinitaevasse. Filmis ei puudu ka romantiline liin ja armukolmnurk, millesse on peale Jaani ja Leonardo vaimu kaastatud ka Jaani kaunis naine Liisa.

Filmi «Tiivad» operaator on Ragnar Neljandi, kellega Riho Unt on teinud koostööd nii «Kapten Mortenis» kui «Isandas» ning kes on oma visuaalse pildikeele eest samuti pälvinud ohtralt kiidusõnu ning auhindu. Filmi peaanimaator on Märt Kivi, kelle animeeritud on samuti nukud nii «Kapten Mortenis» kui ka «Isandas».