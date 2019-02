Linnateatris jõuab lavale Diana Leesalu lavastus «Vihmausside elust»

«Minu jaoks räägib see näidend väga erinevat sorti armastusest: paratamatust, raskest, ka vastamata armastusest ja sellest, kuidas mõned inimesed on jõudnud oma elus hetke, kus nad on võimetud armastama,» ütles lavastaja Diana Leesalu.

Näitemängus «Vihmausside elust» saabub ühel 1856. aasta õhtupoolikul Taani Kuningliku Teatri direktori Johan Ludvig Heibergi ja tema esinäitlejannast abikaasa Johanne Luise Heibergi juurde koju üks veidrikuks peetav ja sügavas melanhooliahoos siplev noormees, keda tuntakse tema imetabaste muinasjuttude järgi, kuid kes ise soovib saada tõsiseltvõetavaks näitekirjanikuks ning otsib pääsu Taani kultuurieliidi hulka. Tema nimi on Hans Christian Andersen. Härra Heiberg palub oma naisel külaline ära kuulata, teda pisut lohutada ning siis võimalikult kiiresti minema saata. Põgusast kohtumisest kasvab aga õhtust öösse kulgev vestlus, mis paljastab nii mõnegi lakitud pinna alt mineviku porised jäljed. Mil määral me enda tõekspidamiste vääriliselt elame? Ja mil määral see elusoos teed otsides üldse võimalik on? Kuidas ajaga külmaks talveks tõmbunud suhteid veel uuele kevadele äratada?

Lisaks esietendusele toimub märtsis ka kohtumisõhtu tegijatega. 13. märtsil kell 17.00 Panso saalis toimuval kohtumisõhtul «Vihmausside elust. Häbist ja valest.» arutavad lavastuse loometee ja temaatika üle lavastaja Diana Leesalu, näitlejad Hele Kõrve ja Sander Roosimägi ning külalisena Tartu Ülikooli kirjandusteadlane ja tõlkija Eva Velsker. Sissepääs on kõigile tasuta.

Diana Leesalu on Linnateatri publikule juba aastaid oma maja lavastajana tuttav. Ta on hinnatud oma laia haarde poolest, mis ulatub terava pilguga lavastustest nagu «Inimesed, kohad ja asjad» suurte vaatemängudeni nagu «Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad». Nüüd on Leesalu võtnud Taevalaval ette Enquisti tugevate karakteritega kammerliku näidendi.