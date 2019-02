20. sajandi ühe olulisema hoone lugu jõuab ekraanile

Hispaania režissööride Pep Martíni ja Xavi Camprecióse «Kaadris on Mies: Barcelona kahes vaatuses» on põhjalik ülevaade Barcelona paviljonist – see Ludwig Mies van der Rohe projekteeritud hoone esindas 1929. aasta Barcelona maailmanäitusel Saksamaad ja lammutati kohe pärast näituse lõppu nagu teisedki ajutised ehitised. Legend elas aga edasi ja aastail 1983–1986 hoone taastati, arvestades, et tegu on 20. sajandi ühe kõige olulisema arhitektuuriteosega.