Kuuldes, et 2018. aastal on Rootsis valminud film nimega «Piir», mis räägib tollipunktis töötavast piiriametnikust, on kerge tekkima seos päevapoliitikaga. Oodata võiks korraliku sotsiaalse närviga põnevusdraamat pagulaskriisist, integratsioonist, omadest ja võõrastest, meist ja neist. Teistsugususest Iraani juurtega Rootsi lavastaja Ali Abbasi teine täispikk mängufilm ka räägib, ent piirid, millega teos tegeleb, kulgevad ootuspärastest hoopis erinevaid tasandeid pidi.