Talvejazzil põnev kontsert

Aleksei Kruglov-Jaak Sooäär Kvartett on vene klassikat varemgi salvestanud ja esitanud, viimatisel albumil kõlab Modest Mussorgski, Rimski-Korsakovi, Aleksander Borodini ja Mili Balakirevi muusika. Nüüd tegi plaadifirma ArtBeat kvartetile pakkumise salvestada album suure romantiku ja vene populaarseima klassiku Pjotr Tšaikovski muusikast. Mida kavva valida, jäi muusikute otsustada. Ja esimene versioon plaadikavast on valmis esituseks.

Jaak Sooäär on klassikute loomingu arranžeeringuid teinud ja mänginud juba aastaid nii Mustonen Art-Quartet'is kui ka trios koos Raul Vaigla ja Tanel Rubeniga või Tormis kvartetis koos Paul Danieli, Kadri Voorandi ja Liisi Koiksoniga. Sooäär on seda meelt, et iga kord ei peagi oma originaalloomingut esitama, sest maailma muusika varasalv on nii rikkalik: klassikatöötlused on tänagi muusikapildis omal kohal ja pakuvad kuulajaile nii äratundmisrõõmu kui värskeid emotsioone ja tegijaile uusi väljakutseid.