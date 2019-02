Tiit Aleksejevilt ilmus uus raamat

11. sajandi Lähis-Idas toimuva sündmustikuga ajalooline romaan räägib esimese ristisõja lõpuaastatest. Pärast otsustavat lahingut, kus ristisõdijatel õnnestus uskmatute käest vabastatud Antiookia all purustada moslemite abivägi, on peategelane, üks selle lahingu kangelastest, kuulutatud lindpriiks ja tema armastatu on normannide käes pantvangis. Ta alustab teekonda, et jõuda oma armsamani, ühendada lõhenenud lihtrahvaarmee ja viia see Jeruusalemma alla. See on teekond läbi pimeduse.