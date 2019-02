Sõjaingli madal lend

«Alita: Sõjaingel» on kummaline smuuti, mille koostisosad on eraldi võetuna isuäratavad. Kõik see kraam kokku aga maitseb, nagu püree oleks valmistanud vanaema, kes selle söögi-joogi populaarsusest kuulnuna, otsustab smuutit oma linnahipsteritest lapselastele hommikukohvi juurde pakkuda. Varsseller ja sügavkülmast võetud vaarikad võivad õiges vahekorras väga maitsvad olla, kuid valesti annustades saab tulemuseks vaid vastiku pläusti, olgu seal armastust kasvõi kamaluga juures.