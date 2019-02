Eksistentsiaalne otseütleja igaviku lävel

Jaan Toomiku 12. veebruaril avatud näitus «Mu lõpus on mu algus, mu alguses on mu lõpp» Kaasaegse Kunsti Muuseumis Moskvas on kahtlemata väga tähelepanuväärne. Pealkirja andis siinsele väljapanekule kuraator Viktor Misiano. See tuleneb prantsuse 14. sajandi poeedi ja helilooja Guillaume de Machaut' rondeau’st, mis oli rajatud muusika taaskordamisele esialgsele täpselt vastupidises järjekorras.* Just nõnda hakkavat ka Toomiku loomingus silma pidev ühe ja sama teema korduse motiiv.