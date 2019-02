Powerwolf ja Gloryhammer novembris Tallinnas

Gloryhammer on värskelt saabunud tagasi ühelt uskumatult seikluselt koos uue albumiga «Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex». Sel kevadel ilmuv album räägib kolmanda peatüki Gloryhammeri saagast, kus saame koos legendaarse prints Angus McFifega põrutada teise dimensiooni, kus muidugi tuleb võidelda hirmuäratavate vastastega ning võtta ette suurejoonelisemaid seikluseid kui kunagi varem. Gloryhammeri eelmine Tallinna kontsert jääb aastasse 2015, kui esineti siin koos Stratovariusega.