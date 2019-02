HÕFF kummardab Vene ulmeanimatsiooni meistri ees

Tänavu 80-aastaseks saanud vanameistri käe all valmis 1970.–1980. aastatel hulk linateoseid, mis käsitlesid kosmoseteema kaudu inimese hingeelulisi küsimusi, ühise keele leidmist, inimeseks olemist kõige laiemas mõttes. Tarassovi filmist «Tagasitulek» pärit lause «Ärgake, kosmonaut!» on üks tuntumaid filmitsitaate, mida kasutatakse siiani kõige erinevamates mõtteseostes. Film «Kontakt» sai aga nõnda populaarseks, et selle muusikalist tunnusviisi – Nino Rota kirjutatud «Ristiisa» meloodiat – hakati 1980ndatel Leningradis kasutama diskoõhtutel: kui noormees tahtis tütarlapsega tutvuda, vilistas ta seda ja kui neiu oli nõus, vilistas ta vastu.