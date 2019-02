Ilmunud on Urmas Vadi uus romaan

Urmas Vadi nimi ilmselt pikemat tutvustamist ei vaja, ta on kirjutanud nii romaane, novelle, näidendeid kui ka filmistsenaariume ja pälvinud oma loomingu eest mitmeid kirjandusauhindu.

Romaan «Ballettmeister» heidab uut valgust ühe Eesti ajaloo pöördelise perioodi telgitagustele, keskendudes sündmustele 1940. aastate algupoolel, kui Eesti Vabariik on lakanud olemast, president Päts on vangistatud, olukord näib väljapääsmatu. Kas leidub keegi, kes suudab kastanid tulest välja tuua? Kas kunst ja ilu päästavad maailma? Mis on eesti rahvatantsu saladus?