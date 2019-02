Kinno jõuab film legendaarsest Romy Schneiderist

Filmi visuaalse külje ja õieti kogu loo aluseks said Robert Lebecki poolt ajakirjale Stern intervjuu ilmestamiseks tehtud fotod. Stsenaariumi kallal töötades kohtus Emily Atef fotograafi endaga, kes andis talle üle 600 Quiberonis tehtud mustvalget fotot. «See, et film on mustvalge, näitab, et tegu on kunstilise filmiga, mis põhineb tõestisündinud juhtumil,» on öelnud režissöör.