KKEK alustab videoõhtute sarjaga kinos Artis

Linastuvate teoste läbivaks teemaks on filmi ja popkultuuri ajalugu muutev roll. Viimase kümne aasta jooksul valminud videotes eksisteerib paralleelselt mitu kultuurilist ajavööndit, mis käsitlevad popkultuuri narratiividest lähtuvate kujutiste ja atmosfääride ajaloolist konteksti kui ka nende ajalooülest eksistentsi, olgu siis tegu hiphop-lugude või institutsionaalse keele, ulmeloogika või Ameerika teismeliste romantilise draamaga. Just niisuguse kunstnike valikuga soovib kuraator juhtida tähelepanu pidevalt mitmekesistuvatele ajaloolistele ajajoontele. Mõni minevikusündmus on teisest ajakohasem; linastuvad kunstiteosed toovad esile, kuidas neil on õnnestunud püsida aja kursil.

Üritusel on kohal kuraator Monika Lipšic, kes tutvustab lühidalt linsatuvaid videoid. Oma kuraatoripraktikas on ta viimasel ajal keskendunud ajaloolistele tähendustele ja ajalookirjutusele, metafooride kui mõtlemise ja tegutsemise vahendi uurimisele ning ka rahvusidentiteedi küsimustele. Ta on veebipõhise videokunstiprojekti The Deep Splash kuraator ning Vilniuses toimuva performatiivse helikunstifestivali Jauna Muzika Festival kaaskuraator. 2017. aastal kureeris ta Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses Slavs and Tatarsi näituse ning grupinäituse «The Future Is Certain; It’s the Past Which Is Unpredictable» Calvert22 Foundationis Londonis, mis liikus suuremas koosseisus 2018. aastal edasi Blaffer Art Museumisse Houstonis. Hiljuti pälvis ta CEC Artslinki auhinna ning viibis CCA Wattisis San Franciscos residentuuris.