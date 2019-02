Need teatritööd hinnati parimateks

«Loomulikult tegi see žürii töö raskemaks ning otsused langetati vaidluste ning korduvate ümberhääletuste tulemusena. Just taseme ühtluse tõttu võinuks väljavalitud viisikud žürii teistsuguse koosseisu puhul olla hoopiski teistsugused, sest tihti otsustas tulemuse vaid ühehäälne enamus. Mistõttu ennustust, kes väljavalituist laureaatideks osutuvad, on praegu üsna ilmvõimatu teha.