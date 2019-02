Jüri Naela eestvedamisel saab Eestis erilist teatriõpet

«Muusikaharidus on EMTAs juba aastaid olnud rahvusvaheline, miks siis mitte ka teatri ja kaasaegsete etenduskunstide haridus rahvusvaheliseks muuta. Eks see oli parajalt utoopiline idee, sest tahtsin, et õppetööd viiksid väga suures mahus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud tipptegijad üle maailma. Õnneks suutsin ma ka teisi asjaosalisi nakatada entusiasmiga sellise õppekava vajalikkusest ja võimalikkusest ning nii see esialgselt utoopiline idee ka realiseerus.»