Krista Kumberg: kas Eesti on helesinine?

Kas pole tore, et Eesti Kirjastuste Liidu liikmete raamatumüügi edetabeli tipus troonis aastal 2018 lasteraamat: Epp Petrone „Meie Eesti“?! Ja seda riigi sajanda sünnipäeva aastal. Omal moel taas üks kingitus (nii raamat kui ka selle edu). Tõtt-öelda on „sajatamist“ piirilähedaselt palju saanud – näib, et nõelgi ei saa maha kukkuda ilma pühenduseta Eesti suurele juubelile. Aga teisalt, millal siis veel! Teist nii uhket tähtpäeva meie eluajal ei saabu.