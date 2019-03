Selgeltnägijate tuleproov Ameerika moodi

Tema peateos „Infinite Jest“ („Piiritu naljameel“, 1996) on rohkem kui tuhandeleheküljeline romaan, mida praeguseks on müüdud üle miljoni eksemplari. Lugejaid on sellel olnud ilmselt oluliselt vähem. Ega teda kerge lugeda ei ole, või on küsimus lausa selles, kas üldse võimalik. Kas ikka on päris õige teha ühe raamatu läbilugemisest vaata et iseend defineeriv elutöö?