Eesti Vabariigi sünnipäevaks valminud mängufilmi «Tõde ja õigus» käis avanädalal vaatamas 90 550 inimest, mis on taasiseseisvunud Eesti avanädala rekord.

Filmi näidati üle Eesti 80 erinevas kinopunktis. Märkimisväärne on ka see, et Narvas vaatas filmi 726 vaatajat, mis ületab tavapäraseid Eesti filmi vaatajanumbreid selles linnas pea kümnekordselt.