Kuidas sündis eestlastele oluline laul

Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm» originaalnoodid.

Sel suvel möödub 150 aastat esimesest laulupeost ning käimas on eesti laulu ja tantsu juubeliaasta, mille tippüritus on 4.–7. juulini toimuv XXVII laulu- ja XX tantsupidu «Minu arm». Peo juhtmõte pärineb Lydia Koidula luuletusest «Mu isamaa on minu arm».