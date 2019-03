Tragöödiamudelite psühholoogilised tajutingimused

Teksti käivitab idee, et kogu inimeste maailm koosneb lugudest ja neid arhetüüpseid lugusid on piiratud hulk. Lugusid endid meile ei jutustata, eeldatakse, et vaataja on nendega kursis. Neile lisaks on aga veel siin ja praegu toimiv lugu, kus tegelasteks isa (Andres Puustusmaa), tütar (Lauli Otsar) ja rott (Markus Truup). Nemad elavad nendes kuulsates lugudes.