Kaljo Põllu looming Jaapanis

Kaljo Põllu. Kust me tulime? Kes me oleme? Kuhu läheme? Sarjast «Kalivägi». 1978Värviline metsotinto, paber.

Kaljo Põllu (1934 – 2010) on üks silmapaistvamaid Eesti kunstnikke ning soome-ugri ja Põhjala rahvaste maailmapildi ja muinasmüütide mõtestajaid visuaalses keeles. Tema tegevus kunstimõtte teoreetiliste uuenduste sissetooja ja kunstiõppejõuna ning eesti ja soome-ugri rahvapärandit uurivate teadusekspeditsioonide juhina on Eesti kunstielu tugevalt mõjutanud.

Tugeva isikupärase käekirjaga ja metsotinto tehnika sugereerivat mõjusust kasutades on kunstnik loonud mahukad graafikasarjad «Kodalased», «Kalivägi», «Taevas ja maa», «Eesti maastikud» ja «Kirgastumine». Jaapanis toimuva näituse tuumiku moodustab valik nende sarjade töödest. Jõulise aktsendi annavad ka 1980. aastate teisel poolel, Eesti taasiseseisvumise eelsel ajal, loodud vanasõnade ainelised tööd. Oma teostes jutustab Põllu kunsti keeles lugusid esivanemate maailmapildist, legendidest, jumalate ja inimeste suhetest, maailma loomisest, müütilistest tootemloomadest ning looduse vägevusest. Eesti mütoloogia ja loodustunnetusega – kõige sellega, mis on olnud Kaljo Põllu loomingu inspiratsiooni aluseks –, leiab sarnasusi ka Jaapani muistsetes uskumustes.

Nagano prefektuuris asuva Saku linna sõpruskoostöö Eestiga ja siinse Sakuga on kestnud juba üle kümne aasta. Linnas on äärmiselt aktiivne Jaapani-Eesti sõprusühing ja huvi Eesti kultuuri vastu on suur. Seoses 2020. aastal Tōkyōs toimuvate Olümpiamängudega on Saku linn ka Eesti Kergejõustiku Liidu ametlik partner eellaagri korraldamisel.