Kaubanduskeskuses T1 Mall of Tallinn asuva Tallinn Art Space’i juhi Jaak Visnapi sõnul on tegemist Eesti kõige suurema erakunstigaleriiga. «Meie klientideks on inimesed, kellel on hea elujärg, kellel on kõik asjad olemas. Kes on näiteks 27 aastat pühendanud ettevõtlusele ja oma elu üles ehitamisele ning nüüd on hakanud mõtlema, et on veel midagi, millest nad ei tea. Et kunstil on natuke suurem mõõde ja väärtus ajas. Ja nad on jõudnud kunsti juurde.»